Prima pagina Corriere dello Sport: “Theo Hernández vola da Inzaghi”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 24 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle strategie di calciomercato della Juventus. Blindati tutti i big, incluso Kenan Yıldız, mentre, in entrata, il primo obiettivo per l'attacco dei bianconeri di Igor Tudor sembra essere diventato Jonathan David.