Prima pagina Corriere dello Sport: “Su Conte la minaccia di Juve e Milan”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 25 aprile 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Antonio Conte, allenatore del Napoli in piena corsa per vincere lo Scudetto. La sua priorità è quella di restare in azzurro, ma con una squadra all'altezza della Champions League. A fine stagione vedrà il Presidente Aurelio De Laurentiis. Sullo sfondo, le 'minacce' rappresentate da Juventus e Milan.