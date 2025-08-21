Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: 'Sorpresa Milan, Tare sceglie Boniface'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 21 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 21 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della scelta a sorpresa di Igli Tare, direttore sportivo del Milan, che, per rinforzare l'attacco della squadra di Massimiliano Allegri in questa sessione estiva di calciomercato, alla fine spiazza tutti e sceglie Victor Boniface.

Il nigeriano, classe 2000, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen. E Rasmus Højlund? Il danese del Manchester United chiede che il suo acquisto arrivi a titolo definitivo. Il Napoli, alla ricerca di un bomber dopo l'infortunio di Romelu Lukaku, ci proverà. Ma, intanto, il DS Giovanni Manna si cautela e chiede Artem Dovbyk alla Roma.

In alto, sotto la testata, le difficoltà della Juventus di arrivare a Randal Kolo Muani, perché il PSG non scende dalla richiesta iniziale di 70 milioni di euro. Il limite che si sono posti i bianconeri è di 50, bonus inclusi. Nel caso di cessione di Nico González, poi, la 'Vecchia Signora' accoglierà nelle proprie fila l'esterno offensivo Edon Zhegrova (Lille).

Per il centrocampo l'Inter pensa al giovane Djaoui Cissé del Rennes, mentre, per l'attacco, la Roma continua a puntare Fábio Silva del Wolverhampton. Per Jadon Sancho è più no che sì. Alla corte della Fiorentina di Stefano Pioli arriva, per 25 milioni di euro più bonus, Roberto Piccoli, centravanti del Cagliari.

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 21 agosto 2025

