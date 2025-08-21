Prima pagina Corriere dello Sport: “Sorpresa Milan, Tare sceglie Boniface”

Il nigeriano, classe 2000 , arriva in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen . E Rasmus Højlund ? Il danese del Manchester United chiede che il suo acquisto arrivi a titolo definitivo. Il Napoli , alla ricerca di un bomber dopo l'infortunio di Romelu Lukaku , ci proverà. Ma, intanto, il DS Giovanni Manna si cautela e chiede Artem Dovbyk alla Roma.

In alto, sotto la testata, le difficoltà della Juventus di arrivare a Randal Kolo Muani, perché il PSG non scende dalla richiesta iniziale di 70 milioni di euro. Il limite che si sono posti i bianconeri è di 50, bonus inclusi. Nel caso di cessione di Nico González, poi, la 'Vecchia Signora' accoglierà nelle proprie fila l'esterno offensivo Edon Zhegrova (Lille).