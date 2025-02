Prima pagina Corriere dello Sport: “Roma in gioco, Ranieri accusa”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 14 febbraio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, concede ampio risalto allo sfogo di Claudio Ranieri dopo Porto-Roma 1-1, partita di andata dei playoff dell'Europa League 2024-2025. I giallorossi - in vantaggio con Zeki Çelik - dominano per un'ora al 'do Dragão', poi, oltre all'infortunio di Paulo Dybala, incassano l'espulsione di Bryan Cristante e il pari dei lusitani.