Prima pagina Corriere dello Sport: “Real Madrid, Ancelotti infinito”

In alto, sotto la testata, si parla del mercoledì di Champions League : approdano ai quarti Borussia Dortmund , Aston Villa , Arsenal e Real Madrid . In particolare, i 'Blancos' di Carlo Ancelotti , pur sconfitti dall' Atlético Madrid nel derby , la sfangano ai calci di rigore . Decisivi gli errori di Julián Álvarez e Marcos Llorente .

Trova spazio, sul quotidiano romano, un'intervista in esclusiva a Bruno Conti , leggenda della Roma , che oggi compie 70 anni. I giallorossi, alle ore 18:45 , saranno impegnati al 'San Mamés' contro l' Athletic Bilbao per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League . Si parte dal 2-1 dell'andata, Paulo Dybala punta a tornare al gol.

Alla stessa ora, la Lazio (con Valentín 'Taty' Castellanos) se la vedrà allo stadio 'Olimpico' - davanti a 40mila spettatori - con il Viktoria Plzeň per difendere il suo 2-1. In serata, alle ore 21:00, la Fiorentina di Raffaele Palladino dovrà fare di tutto per ribaltare, al 'Franchi', la sconfitta (3-2) incassata ad Atene dal Panathinaikos.