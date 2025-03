Prima pagina Corriere dello Sport: “Pulisic salva Milan”

La squadra di Simone Inzaghi vola, momentaneamente, a + 4 in classifica sul Napoli di Antonio Conte che, oggi alle ore 15:00, riceverà al 'Maradona' la Fiorentina per riportarsi incollato alla vetta. Pazza rimonta anche in Lecce-Milan al 'Via del Mare'. Avanti di due reti con lo scatenato Nikola Krstović, i giallorossi di Marco Giampaolo subiscono il rientro dei rossoneri di Sérgio Conceição, in gol con l'autorete di Antonino Gallo e la doppietta di Christian Pulisic.