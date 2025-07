Prima pagina Corriere dello Sport: “Osimhen torna al Galatasaray”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 9 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di calciomercato e, più nello specifico, dell'arrivo dei dirigenti del Galatasaray in Italia. Obiettivi: risolvere il prestito di Álvaro Morata dal Milan; prelevare Victor Osimhen dal Napoli per i 75 milioni di euro della clausola risolutoria; prendere Hakan Çalhanoğlu dall'Inter.