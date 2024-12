Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan a Conceicao per 6 mesi”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 30 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando la domenica della 18^ giornata della Serie A 2024-2025. All'Allianz Stadium pareggio, 2-2, tra la Juventus di Thiago Motta e la Fiorentina di Raffaele Palladino. Doppietta di Khéphren Thuram per i bianconeri, ma non basta: pari numero 11 in 18 giornate di campionato per la Juve e - 11 rispetto all'ultima squadra guidata da Massimiliano Allegri.