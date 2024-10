Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Scaroni al veleno”

Nella fila degli azzurri di Antonio Conte, al contrario, torneranno in attacco Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano: ci sarà Billy Gilmour in cabina di regia. Giorni contati, intanto, per Ivan Jurić sulla panchina della Roma. Giovedì sera i giallorossi affronteranno allo stadio 'Olimpico' il Torino e potrebbe essere l'ultima gara per il croato. I Friedkin pensano al ritorno di Claudio Ranieri come direttore tecnico al fianco di un altro ritorno, quello di Daniele De Rossi, come allenatore.