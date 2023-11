Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli, un altro giro di Walter”

Saltato Igor Tudor perché, presumibilmente, avrebbe voluto un accordo più duraturo nel tempo. Mentre Paulo Dybala prenota un trofeo con la Roma, torna la 'febbre da Juventus'. È della 'Vecchia Signora', infatti, il record di ascolti (con più di 12 milioni di persone). La società, per questo motivo, ha riaperto la campagna abbonamenti all'Allianz Stadium per il girone di ritorno in campionato. Intanto, un ex bianconero, Dani Alves, a giudizio in Spagna con l'accusa di violenza sessuale.