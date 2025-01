Prima pagina Corriere dello Sport: “Theo più Leao: risveglio Milan”

In alto, sotto la testata, si parla del calciomercato del Napoli. Andato via Khvicha Kvaratskhelia (si attende solo l'annuncio ufficiale da parte del PSG), i partenopei insistono con il Manchester United per prendere Alejandro Garnacho. Il direttore sportivo degli azzurri, Giovanni Manna - forte del gradimento dell'argentino - spinge per far scendere il prezzo fino a 50 milioni di euro.