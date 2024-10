Prima pagina Corriere dello Sport: “Genio De Gea, Milan a fondo”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 7 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il commento di Juventus-Cagliari, 'lunch match' della 7^ giornata della Serie A 2024-2025 disputatosi all'Allianz Stadium e terminato 1-1. Un pari di rigore: Dušan Vlahović per i bianconeri, Răzvan Marin per i rossoblu.