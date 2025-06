Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli e Milan su Nunez”

Mentre l'Italia ha trovato in Gennaro Gattuso il suo nuovo Commissario Tecnico e, in Serie B, la Sampdoria vince (2-0) la gara di andata dei playout contro la Salernitana, il mercato è decisamente 'on fire'. La Juventus vuole concretizzare otto cessioni per mettere a segno il suo colpo in attacco, lo svedese Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona.