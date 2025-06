Prima pagina Corriere dello Sport: “Modric e il Milan alla firma”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la separazione - dopo quattro stagioni - tra Simone Inzaghi e l'Inter. Il tecnico piacentino va all'Al-Hilal, nella Saudi Pro League, per uno stipendio di 50 milioni di euro in due anni. Per sostituirlo, i nerazzurri vogliono Cesc Fàbregas: in giornata lo spagnolo vedrà il Presidente del Como, a Londra, per capire se sarà liberato.