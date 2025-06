Prima pagina Corriere dello Sport: “Modric al Milan, colpo diabolico”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 5 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la telenovela Cesc Fàbregas. Ieri incontro tra il tecnico spagnolo e il direttore sportivo dei nerazzurri, Piero Ausilio. I meneghini vogliono lo spagnolo per sostituire Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita all'Al-Hilal. Ma il Como fa resistenza. Alternativa per l'Inter è Patrick Vieira.