Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, soluzione Mitrovic”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 18 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del possibile assalto della Juventus a Viktor Gyökeres. Il bomber svedese dello Sporting Lisbona ha una clausola di 100 milioni di euro, ma esiste un documento che consentirebbe al giocatore di poter andare via per 70. E i bianconeri sperano.