Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, sgarbo all’Inter per Leoni”

L' Inter , per poter pensare di prenderlo, dovrebbe prima cedere Yann Aurel Bisseck e Kristjan Asllani . Il Napoli prosegue nella sua campagna acquisti roboante. Preso Miguel Gutiérrez dal Girona come nuovo terzino sinistro, si riapre l'opzione Yunus Musah (Milan) ma c'è anche l'idea Florentino Luis ( Benfica ) per il centrocampo. Affare ai dettagli per Juanlu Sánchez ( Siviglia ), mentre Giacomo Raspadori va all' Atlético Madrid .

La Juventus sprinta per riportare in bianconero l'attaccante francese Randal Kolo Muani dal PSG, mentre la Roma, per rinforzare il proprio reparto avanzato, ha scelto il portoghese Fábio Silva (Wolverhampton). Sarà un sabato di amichevoli di lusso: Burnley-Lazio, Manchester United-Fiorentina e Palermo-Manchester City.