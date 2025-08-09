Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, sgarbo all’Inter per Leoni”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 9 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 9 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del duello di calciomercato tra Inter e Milan per Giovanni Leoni, difensore centrale del Parma: i rossoneri, cedendo Malick Thiaw al Newcastle, potrebbero infatti strapparlo ai nerazzurri. Sfruttando anche l'ottimo rapporto tra il tecnico Massimiliano Allegri e Federico Cherubini, dirigente dei ducali.

L'Inter, per poter pensare di prenderlo, dovrebbe prima cedere Yann Aurel Bisseck e Kristjan Asllani. Il Napoli prosegue nella sua campagna acquisti roboante. Preso Miguel Gutiérrez dal Girona come nuovo terzino sinistro, si riapre l'opzione Yunus Musah (Milan) ma c'è anche l'idea Florentino Luis (Benfica) per il centrocampo. Affare ai dettagli per Juanlu Sánchez (Siviglia), mentre Giacomo Raspadori va all'Atlético Madrid.

La Juventus sprinta per riportare in bianconero l'attaccante francese Randal Kolo Muani dal PSG, mentre la Roma, per rinforzare il proprio reparto avanzato, ha scelto il portoghese Fábio Silva (Wolverhampton). Sarà un sabato di amichevoli di lusso: Burnley-Lazio, Manchester United-Fiorentina e Palermo-Manchester City.

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 9 agosto 2025

