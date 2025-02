Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, rischio fallimento”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 18 febbraio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del duello Scudetto tra il Napoli di Antonio Conte, primo in classifica in Serie A con 56 punti e l'Inter di Simone Inzaghi, seconda a quota 54. Tra meno di due settimane ci sarà lo scontro diretto al 'Maradona' e sarà interessante vedere chi tra le due compagini la spunterà. Mentre Romelu Lukaku, ex nerazzurro, insegue la doppia cifra di assist e gol, proprio come aveva fatto a Milano con Conte, Lautaro Martínez preoccupa: è a secco da quattro partite.