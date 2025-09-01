Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, preso Rabiot per 10 milioni”

In alto, sotto la testata, altro mercato. Colpo Milan, che si aggiudica per 10 milioni di euro, dall'Olympique Marsiglia, il centrocampista Adrien Rabiot: accontentato il tecnico Massimiliano Allegri. Stallo, al momento, nell'operazione tra i rossoneri e la Roma per lo scambio tra Santiago Giménez e Artem Dovbyk. I giallorossi puntano a chiudere, come esterno offensivo, Tyrique George del Chelsea, ma tengono in caldo anche l'argentino Benjamin Domínguez del Bologna.
In uno dei due posticipi di ieri in campionato, Inter-Udinese 1-2 a 'San Siro'. Ai nerazzurri di Cristian Chivu non è bastato il vantaggio siglato da Denzel Dumfries; i friulani hanno ribaltato tutto già nella prima frazione di gioco.
