Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, preso Rabiot per 10 milioni”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 1° settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 1° settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il colpo di testa da tre punti con cui Dušan Vlahović, attaccante della Juventus, ha steso il Genoa a 'Marassi' in una delle partite della domenica in Serie A. Il numero 9 bianconero resterà in questo rush finale del calciomercato estivo. Alla Juve arriva, dal Lille, l'esterno offensivo Edon Zhegrova in sostituzione di Nico González, che si trasferisce all'Atlético Madrid.

In alto, sotto la testata, altro mercato. Colpo Milan, che si aggiudica per 10 milioni di euro, dall'Olympique Marsiglia, il centrocampista Adrien Rabiot: accontentato il tecnico Massimiliano Allegri. Stallo, al momento, nell'operazione tra i rossoneri e la Roma per lo scambio tra Santiago Giménez e Artem Dovbyk. I giallorossi puntano a chiudere, come esterno offensivo, Tyrique George del Chelsea, ma tengono in caldo anche l'argentino Benjamin Domínguez del Bologna.

In uno dei due posticipi di ieri in campionato, Inter-Udinese 1-2 a 'San Siro'. Ai nerazzurri di Cristian Chivu non è bastato il vantaggio siglato da Denzel Dumfries; i friulani hanno ribaltato tutto già nella prima frazione di gioco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA