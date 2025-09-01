Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, preso Rabiot. E ora …

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Genoa-Juventus 0-1, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 decisa da un colpo di testa di Dušan Vlahović nella ripresa. L'attaccante serbo resterà alla Juve in quest'ultimo giorno di calciomercato. La 'Vecchia Signora' prende Edon Zhegrova dal Lille, con Nico González all'Atlético Madrid. Davanti, si allontana Randal Kolo Muani, tentativo per Loïs Openda del RB Lipsia.
Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 1° settembre 2025. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato
Mentre il Napoli si gode l'arrivo di Rasmus Højlund, il Milan accontenta l'allenatore Massimiliano Allegri e chiude con l'Olympique Marsiglia per Adrien Rabiot: ai francesi 10 milioni di euro. Vicino l'arrivo di Joe Gomez dal Liverpool, mentre Yunus Musah si trasferisce all'Atalanta. Tornando, invece, al campionato, sconfitta interna (1-2) per l'Inter di Cristian Chivu contro l'Udinese: brutta botta. E il tecnico rumeno spiega: "Siamo un cantiere aperto". PROSSIMA SCHEDA
