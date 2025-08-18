Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: 'Milan, opzione Vlahovic'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 18 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 18 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus, e, in particolare, dell'idea Edon Zhegrova del Lille nel ruolo di esterno offensivo. In attacco, accordo vicino con il PSG per il ritorno di Randal Kolo Muani, mentre, in difesa, sulla fascia destra, può arrivare uno tra Arnau Martínez (Girona) e Nahuel Molina (Atlético Madrid).

In alto, sotto la testata, l'infortunio di Romelu Lukaku che preoccupa il Napoli, pronto a tornare sul mercato per un altro attaccante. Opzioni Joshua Zirkzee, Jean-Philippe Mateta, Artem Dovbyk e Nikola Krstović per rimpiazzare il gigante belga in caso di un lungo stop. L'Inter cede Nicola Zalewski all'Atalanta per 17 milioni di euro, mentre, a Roma, l'allenatore Gian Piero Gasperini ha fretta di ricevere rinforzi.

Per la difesa, il Como punta Aymeric Laporte, che si svincolerà dall'Al-Nassr mentre per il Milan resta valida - nel ruolo di centravanti - l'opzione Dušan Vlahović della Juve. I rossoneri, nel frattempo, accedono al secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 grazie al 2-0 rifilato ieri sera a 'San Siro' al Bari: reti di Rafael Leão e Christian Pulisic.

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 18 agosto 2025

