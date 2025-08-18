Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, opzione Vlahovic”

In alto, sotto la testata, l'infortunio di Romelu Lukaku che preoccupa il Napoli, pronto a tornare sul mercato per un altro attaccante. Opzioni Joshua Zirkzee, Jean-Philippe Mateta, Artem Dovbyk e Nikola Krstović per rimpiazzare il gigante belga in caso di un lungo stop. L'Inter cede Nicola Zalewski all'Atalanta per 17 milioni di euro, mentre, a Roma, l'allenatore Gian Piero Gasperini ha fretta di ricevere rinforzi.
Per la difesa, il Como punta Aymeric Laporte, che si svincolerà dall'Al-Nassr mentre per il Milan resta valida - nel ruolo di centravanti - l'opzione Dušan Vlahović della Juve. I rossoneri, nel frattempo, accedono al secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 grazie al 2-0 rifilato ieri sera a 'San Siro' al Bari: reti di Rafael Leão e Christian Pulisic.
