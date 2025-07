Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, missione Pubill”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 19 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, alla ripresa degli allenamenti in vista della stagione 2025-2026. I Campioni d'Italia in carica sono favoriti per la vittoria dello Scudetto, ma Conte sa benissimo che per ripetersi servirà fare ancora meglio dell'annata precedente.