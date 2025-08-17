Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 17 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Corriere dello Sport: Milan, Leao aspetta Hojlund
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 17 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la Juventus. Kolo Muani di ritorno, ecco i soldi. Chiesa gol e stoccata. Milan, Leao aspetta Hojlund. Coppa Italia: Cagliari avanti. Festa Palermo. Roma, good Bailey. Koné che intrigo. Napoli, Juanlu più Douf. Inter altra maratona Lookman. Lazio, dalla rissa al 2-0. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
