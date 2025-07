Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan-Jashari, tutto in 48 ore”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 6 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato estivo della Juventus. Capitolo esterno offensivo: il Porto non fa sconti per il riscatto di Francisco Conceição, i bianconeri si tuffano su Jadon Sancho del Manchester United, che rompe con i 'Red Devils' e vuole andare via. Per Dušan Vlahović l'ultima strada può diventare la risoluzione del contratto con la 'Vecchia Signora'.