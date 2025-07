Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Jashari e la caccia al numero 9”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 28 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus. Trattativa in corso con il PSG per riportare Randal Kolo Muani in bianconero. La formula? Prestito ora, ma a condizione che l'acquisto del centravanti francese diventi definitivo nel 2026. Forti tensioni con Timothy Weah, che vuole trasferirsi all'Olympique Marsiglia.