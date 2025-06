Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Jashari dopo Ricci”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 30 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del rischio rinvio per Inter-Fluminense, ottavi di finale del Mondiale per Club negli U.S.A.: a Charlotte, sede della partita in programma stasera alle ore 21:00, infatti c'è grosso rischio fulmini.