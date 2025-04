Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, il DS è un nodo”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 26 aprile 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Rosella Sensi, ex proprietaria della Roma. Racconta i giallorossi, il "grande amore di famiglia", sotto la gestione sua e di papà Franco: dai duelli contro l'Inter di Massimo Moratti ai tre trofei vinti contro quei nerazzurri. Il tutto alla vigilia di un delicato Inter-Roma di campionato.