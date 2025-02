Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Ibra: ‘Fiducia a Conceicao'”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 20 febbraio 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 20 febbraio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'eliminazione della Juventus di Thiago Motta ai playoff della Champions League 2024-2025. Forti del 2-1 conquistato all'andata a Torino, i bianconeri si fanno rimontare e battere (3-1) in Olanda dal PSV Eindhoven. Salutando così la competizione europea.