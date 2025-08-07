Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Hojlund opzione seria”

Pianeta Milan
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 7 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 7 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di un accordo tra Douglas Luiz e il Nottingham Forest per il ritorno del centrocampista brasiliano in Premier League. La Juventus spera che questa cessione vada a buon fine: così fosse, infatti, libererebbe risorse economiche e spazio in campo per Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona.

Il Milan ha ufficializzato Ardon Jashari, vede sempre più vicino Zachary Athekame e, per l'attacco, ora punta su Rasmus Højlund, che lascerà il Manchester United. Con Dušan Vlahović della Juve al momento inavvicinabile per costi, il centravanti danese ex Atalanta diventa un'opzione seria.

Prosegue il braccio di ferro tra Ademola Lookman e l'Atalanta: l'attaccante nigeriano ha chiesto la cessione all'Inter, ma i suoi agenti da giorni non hanno contatti con la 'Dea'. Il Napoli potrebbe accogliere, come jolly 'last minute' per l'attacco, Federico Chiesa, che vuole andare via da Liverpool. In amichevole, pesante tonfo (0-4) della Roma di Gian Piero Gasperini contro l'Aston Villa.

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 7 agosto 2025

