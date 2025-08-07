Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Hojlund opzione seria”

Il Milan ha ufficializzato Ardon Jashari, vede sempre più vicino Zachary Athekame e, per l'attacco, ora punta su Rasmus Højlund, che lascerà il Manchester United. Con Dušan Vlahović della Juve al momento inavvicinabile per costi, il centravanti danese ex Atalanta diventa un'opzione seria.
Prosegue il braccio di ferro tra Ademola Lookman e l'Atalanta: l'attaccante nigeriano ha chiesto la cessione all'Inter, ma i suoi agenti da giorni non hanno contatti con la 'Dea'. Il Napoli potrebbe accogliere, come jolly 'last minute' per l'attacco, Federico Chiesa, che vuole andare via da Liverpool. In amichevole, pesante tonfo (0-4) della Roma di Gian Piero Gasperini contro l'Aston Villa.
