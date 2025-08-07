Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Hojlund opzione seria”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 7 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 7 agosto 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di un accordo tra Douglas Luiz e il Nottingham Forest per il ritorno del centrocampista brasiliano in Premier League. La Juventus spera che questa cessione vada a buon fine: così fosse, infatti, libererebbe risorse economiche e spazio in campo per Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona.