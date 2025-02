Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Giménez a oltranza. Via Tomori”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 1° febbraio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla delle mosse della Juventus in questi ultimi giorni del calciomercato invernale. In particolare, dell'incontro con il procuratore Jorge Mendes che potrebbe aiutare il direttore tecnico Cristiano Giuntoli a completare la squadra per Thiago Motta.