Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan all’inferno: disastro Champions”

Non basta, ai rossoneri, il gol di Santiago Giménez dopo pochi secondi per ribaltare la sconfitta di misura maturata la scorsa settimana al 'de Kuip' di Rotterdam. Nella ripresa, espulsione per doppia ammonizione (la seconda per simulazione) di Theo Hernández e notte fonda per il Diavolo, raggiunto sul pareggio ed eliminato.

Fuori anche l'Atalanta, che crolla contro il Bruges (1-3) anche nel ritorno del 'Gewiss Stadium' dopo il k.o. in Belgio dell'andata. E per il Ranking UEFA, nonché per la quinta squadra nella Champions League 2025-2026 ora sono guai. Può, però, ancora approdare agli ottavi la Juventus di Thiago Motta, che, questa sera, sarà impegnata sul campo del PSV Eindhoven. Si parte dal 2-1 per i bianconeri, giocherà ancora titolare Randal Kolo Muani.

Crede nella qualificazione agli ottavi Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, stasera di scena al 'Bernabéu' contro il Real Madrid e sotto 2-3 dopo la partita in Inghilterra di sei giorni fa. Giovedì sera, invece, toccherà alla Roma di Claudio Ranieri ospitare allo stadio 'Olimpico' il Porto per il ritorno dei playoff dell'Europa League 2024-2025. Andata 1-1. C'è il dubbio Mats Hummels per i giallorossi di Claudio Ranieri.

Chiosa con l'enorme lavoro che sta facendo Antonio Conte alla guida del Napoli capolista del campionato di Serie A. È rimasta solo mezza squadra dello Scudetto, ma si vede la grande mano del tecnico salentino con i partenopei.

