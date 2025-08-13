Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Athekame in pugno”

In alto, sotto la testata, il calciomercato del Napoli: preso Miguel Gutiérrez dal Girona, ora tutto sul ritorno di Eljif Elmas dal RB Lipsia. Frenata per il terzino destro Juanlu Sánchez del Siviglia, sondaggio per Heorhij Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Il Milan prende Koni De Winter dal Genoa, ha in pugno Zachary Athekame dello Young Boys e va in pressing su Rasmus Højlund del Manchester United.
Il Bologna punta un esterno offensivo e visiona Wesley Gassova (Al-Nassr), Bryan Gil (Tottenham) e Pepê (Porto). Il tutto mentre la Roma blinda Matías Soulé e il PSG - per volontà del tecnico Luis Enrique - ha deciso di separarsi ora da Gianluigi Donnarumma anziché affondare nella trattativa per il rinnovo del suo contratto. In amichevole, l'Inter pareggia 2-2 a Monza mentre nel terzo turno preliminare di Champions League, il Fenerbahçe di José Mourinho elimina il Feyenoord e ora se la vedrà con il Benfica nei playoff.
