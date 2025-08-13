Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Athekame in pugno”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Athekame in pugno”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Milan, Athekame in pugno'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 13 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 13 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della situazione di Dušan Vlahović. Il centravanti serbo ha rifiutato anche la Premier League e vuole andare via a fine agosto ed alle sue condizioni. Altrimenti, visto che la Juve non riesce per ora a riprendersi Randal Kolo Muani dal PSG, è disposto a restare un altro anno per poi andare via a parametro zero. Proposto Andrey Santos, centrocampista brasiliano del Chelsea, alla 'Vecchia Signora'.

LEGGI ANCHE

In alto, sotto la testata, il calciomercato del Napoli: preso Miguel Gutiérrez dal Girona, ora tutto sul ritorno di Eljif Elmas dal RB Lipsia. Frenata per il terzino destro Juanlu Sánchez del Siviglia, sondaggio per Heorhij Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Il Milan prende Koni De Winter dal Genoa, ha in pugno Zachary Athekame dello Young Boys e va in pressing su Rasmus Højlund del Manchester United.

Il Bologna punta un esterno offensivo e visiona Wesley Gassova (Al-Nassr), Bryan Gil (Tottenham) e Pepê (Porto). Il tutto mentre la Roma blinda Matías Soulé e il PSG - per volontà del tecnico Luis Enrique - ha deciso di separarsi ora da Gianluigi Donnarumma anziché affondare nella trattativa per il rinnovo del suo contratto. In amichevole, l'Inter pareggia 2-2 a Monza mentre nel terzo turno preliminare di Champions League, il Fenerbahçe di José Mourinho elimina il Feyenoord e ora se la vedrà con il Benfica nei playoff.

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 13 agosto 2025

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA