Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Athekame in pugno”

In alto, sotto la testata, il calciomercato del Napoli : preso Miguel Gutiérrez dal Girona , ora tutto sul ritorno di Eljif Elmas dal RB Lipsia . Frenata per il terzino destro Juanlu Sánchez del Siviglia , sondaggio per Heorhij Sudakov dello Shakhtar Donetsk . Il Milan prende Koni De Winter dal Genoa , ha in pugno Zachary Athekame dello Young Boys e va in pressing su Rasmus Højlund del Manchester United .

Il Bologna punta un esterno offensivo e visiona Wesley Gassova (Al-Nassr), Bryan Gil (Tottenham) e Pepê (Porto). Il tutto mentre la Roma blinda Matías Soulé e il PSG - per volontà del tecnico Luis Enrique - ha deciso di separarsi ora da Gianluigi Donnarumma anziché affondare nella trattativa per il rinnovo del suo contratto. In amichevole, l'Inter pareggia 2-2 a Monza mentre nel terzo turno preliminare di Champions League, il Fenerbahçe di José Mourinho elimina il Feyenoord e ora se la vedrà con il Benfica nei playoff.