Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Allegri trasforma Leao”

In alto, sotto la testata, si parla del Napoli. Accordo con il Girona per Miguel Gutiérrez, ora si cerca quello con il terzino sinistro spagnolo. In mediana può arrivare Fabio Miretti dalla Juve, mentre, in attacco, può salutare Giacomo 'Jack' Raspadori, per il quale c'è un'offerta dell'Atlético Madrid.