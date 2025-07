Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Allegri: ‘Napoli favorito'”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 31 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della trattativa tra Atalanta e Inter per la cessione di Ademola Lookman ai nerazzurri di Milano. La 'Dea' ha intenzione di valutare l'offerta, ma ha al contempo ricordato come i tempi di uscita e il valore dei giocatori dipendono da lei. Oaktree non rilancerà sulla proposta da 45 milioni di euro, bonus inclusi (42+3).