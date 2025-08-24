PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: Milan al buio. EuroBonazzoli

Prima pagina Corriere dello Sport: Milan al buio. EuroBonazzoli
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 24 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 24 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la Serie A. Napoli again. Milan al buio. EuroBonazzoli. C'è tanto Gasperini. Wesley al bacio. Tudor mette pressione alla Juventus. Spettacolo Palermo. Guardiola da incubo. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

