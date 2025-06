Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, 90 milioni per Tare”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le mosse del Napoli in questo calciomercato estivo. Arriva Kevin De Bruyne per le visite mediche: per lui, contratto biennale con opzione sulla terza stagione. Nel frattempo, il direttore sportivo Giovanni Manna chiude per Yunus Musah e accelera per Noa Lang e Sam Beukema.