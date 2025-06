Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, 5 colpi per Allegri”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 13 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio al Napoli di Aurelio De Laurentiis, squadra Campione d'Italia in carica. Ieri, infatti, arrivo, accoglienza, visite mediche e ufficialità per il colpo degli azzurri, il centrocampista belga Kevin De Bruyne.