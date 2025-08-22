Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 22 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: mercato caldo e Serie A
EDICOLA
Prima pagina Corriere dello Sport: mercato caldo e Serie A
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 22 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il Napoli. Scatto per Hojlund. Roma appesa a Sancho. Fiorentina la firma di Kean in Conference. Si riparte! Le domande al campionato. Inter preso Diouf. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA