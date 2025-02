Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve, Vlahovic per il quarto posto”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del successo della Juventus sul campo del Cagliari nel posticipo domenicale della 26^ giornata della Serie A 2024-2025. Lo 0-1 finale è firmato da Dušan Vlahović, che non giocava titolare da tempo: quarta vittoria di fila in campionato per i bianconeri di Thiago Motta e quarto posto in solitaria in classifica.