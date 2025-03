Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, torna Andrea Agnelli?”

La Champions League ha emesso i suoi primi verdetti. L' Inter di Simone Inzaghi batte il Feyenoord anche a 'San Siro', stavolta per 2-1 e approda ai quarti di finale del torneo. Incontrerà il Bayern Monaco , che ha vinto ( 0-2 ) anche in casa del Bayer Leverkusen . I miracoli di Gianluigi Donnarumma , invece, trascinano il PSG al colpaccio: la vittoria ad 'Anfield', eliminato il Liverpool , tra le squadre favorite della competizione.

Oggi si prosegue con le altre gare, ma le italiane sono già proiettate su Europa League e Conference League di domani. La Roma , che ha rinnovato per un anno il contratto di Leandro Paredes , sarà di scena al 'San Mamés' contro l' Athletic Bilbao . Poi c'è la Lazio , che ospiterà il Viktoria Plzeň probabilmente con il recupero di Valentín 'Taty' Castellanos . Quindi, la Fiorentina , che scenderà in campo al 'Franchi' contro il Panathinaikos con il tridente.

Per concludere, in Serie B inflitte 10 giornate di squalifica al 'Mudo', Franco Vásquez (Cremonese) per insulti razziali a un avversario, mentre la F.I.G.C. chiede il V.A.R. a chiamata per la Serie C e per la Serie A Femminile.