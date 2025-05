Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, solo Kuore”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 11 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il pareggio, 1-1, dello stadio 'Olimpico' di Roma tra la Lazio di Marco Baroni e la Juventus di Igor Tudor. Bianconeri in vantaggio con il colpo di testa di Randal Kolo Muani, poi in dieci uomini per l'espulsione di Pierre Kalulu. Nel recupero, il pari laziale con Matías Vecino. Per il quarto posto ancora tutto aperto.