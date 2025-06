Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, Gyökeres più facile”

In alto, sotto la testata, il colpo della Fiorentina, che riporta in Italia, dopo il biennio in Turchia al Fenerbahçe, l'attaccante bosniaco Edin Džeko: contratto annuale, con scadenza 30 giugno 2026, con opzione per un'altra stagione e stipendio di 1,8 milioni di euro netti all'anno. Rimane in piedi, per i viola, anche la pista Ciro Immobile.