Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, Dodô spinge”

Mateo Retegui lascia l'Atalanta e la Serie A per l'Al-Qadsiah e la Saudi Pro League: incasserà 80 milioni di euro di stipendio per i prossimi 4 anni! Il Napoli attende le garanzie bancarie, poi darà il via libera per la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray per 75 milioni di euro pagabili in più rate. Quindi, sarà assalto a Darwin Núñez (Liverpool). Il Bologna chiede ben 50 milioni di euro agli azzurri per Dan Ndoye.