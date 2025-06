Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, Comolli vota David”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 19 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del calciomercato della Juventus e, più nello specifico, della ricerca di un nuovo attaccante per la squadra di Igor Tudor. 'No' ai bianconeri dello svedese Viktor Gyökeres, che vuole andare all'Arsenal, riparte la caccia. Con Victor Osimhen di nuovo nel mirino dell'Al-Hilal, il direttore generale della 'Vecchia Signora', Damien Comolli, vota per Jonathan David, che tra poco più di dieci giorni sarà svincolato dal Lille.