Prima pagina Corriere dello Sport: “Joao Felix ha cambiato il Milan”

Molto bene le romane in questo turno di campionato. Venezia-Roma 0-1, con il calcio di rigore di Paulo Dybala. Per i giallorossi, 18 punti nelle ultime 8 giornate e secondo successo consecutivo in trasferta. Quindi, Lazio-Monza 5-1, con due assist e un gol per Valentín 'Taty' Castellanos e la doppietta di Pedro. I biancocelesti di Marco Baroni sono quarti in classifica, mentre i brianzoli richiamano in panchina Alessandro Nesta.