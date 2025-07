Prima pagina Corriere dello Sport: “Jashari, lite con il Bruges per il Milan”

In alto, sotto la testata, il punto sui negoziati tra Atalanta e Inter per Ademola Lookman : rilancio dei meneghini a 42 milioni di euro più 3 di bonus , con il giocatore - che potrebbe rompere con i bergamaschi - alleato dei nerazzurri.

Ardon Jashari vuole fortemente il Milan e ha comunicato al Bruges di non voler più giocare per loro. A Napoli, invece, viste le difficoltà per arrivare a Raheem Sterling e Jack Grealish, l'allenatore Antonio Conte pensa a Giacomo Raspadori come ala.