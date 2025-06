Prima pagina Corriere dello Sport: “Italia, Spalletti saluta. Ranieri decide”

Si è trattato dell'ultima di Luciano Spalletti come Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. In arrivo dalla Roma, per sostituirlo, Claudio Ranieri: manterrà, però, anche la sua carica all'interno del club giallorosso. Primo giorno di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell'Inter: intanto, per rinforzare la difesa, i nerazzurri pensano a Cristhian Mosquera (Valencia).