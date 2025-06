Prima pagina Corriere dello Sport: “Italia, Spalletti esonerato”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 9 giugno 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 9 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'annuncio shock di Luciano Spalletti. Alla vigilia di Italia-Moldova, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, infatti, ha rivelato di essere stato esonerato dal ruolo di Commissario Tecnico.