Prima pagina Corriere dello Sport: “L’Inter si spacca, Inzaghi ride”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 2 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dell'eliminazione - a testa alta - della Juventus di Igor Tudor dal Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America. Ai quarti di finale del torneo va il Real Madrid, vittorioso per 1-0 grazie a un gol di Gonzalo García. Ma quegli errori di Randal Kolo Muani .... Intanto, offerta per Wesley (Flamengo).