Prima pagina Corriere dello Sport: “L’Inter rimonta il Milan nel finale”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 3 febbraio 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 3 febbraio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando il derby Milan-Inter e Roma-Napoli, big match della 23^ giornata della Serie A 2024-2025 andati in scena nella serata di ieri ed entrambi conclusisi con il medesimo risultato (1-1) ed epilogo simile (pareggio nel recupero).